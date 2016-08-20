Борис Титов и Ирина Хакамада посетили центральный рынок в Уфе

- Я не вылезаю с рынков в Москве. Могу отметить, что здесь, на уфимском рынке, огромное разнообразие и цены умеренные – на 15-20 процентов ниже по сравнению с московскими. И в Москве на рынке очень много импортных продуктов, а здесь, в Уфе, этого нет – почти на сто процентов все наше, кроме, пожалуй, оливкового масла. Как хозяйка я бы отсюда не выходила – это экономия средств и высочайший уровень продукции.