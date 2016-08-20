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Борис Титов и Ирина Хакамада посетили центральный рынок в Уфе

20 августа 2016, 12:16
Борис Титов отметил сильное падение спроса на продукцию.

Сегодня бизнес-омбудсмен России Борис Титов и российский политик и общественный деятель Ирина Хакамада посетили столицу Башкортостана.

Гости города побывали на Центральном рынке в Уфе, прошлись по многим прилавкам, сравнили местные цены на продукты с московскими, а какие-то продукты и продегустировали. При этом Ирина Хакамада отметила умеренность цен и разнообразный выбор продукции. Борис Титов интересовался спросом на продукты у продавцов, стоящих за прилавками молочной, хлебобулочной, мясной и рыбной продукции, меда. После обхода гости поделились своим мнением об уфимском центральном рынке и оценили ситуацию, в которой сейчас находятся производители.

- Продавать через рынок процентов на 25-30 дешевле, чем через торговые сети, - сообщил предпринимателям Борис Титов. – В чем отличие? Сети покупают у вас товар и продают по своей цене, а здесь ты стоишь за прилавком и сам общаешься со своими покупателями, продавая дешевле. Таким образом, сам выбираешь свою ценовую политику.

Борис Титов отметил, что на уфимском центральном рынке все идеально и подчеркнул, что сейчас сильно падает спрос по всей стране:

- Мы сегодня услышали цифру 50 процентов - падения спроса. Кризис есть, и у людей сегодня меньше возможностей. Нужны серьезные изменения всей экономики в стране. Надо всем нам перестраиваться на новую экономическую политику.

Впечатлениями поделилась и Ирина Хакамада:

- Я не вылезаю с рынков в Москве. Могу отметить, что здесь, на уфимском рынке, огромное разнообразие и цены умеренные – на 15-20 процентов ниже по сравнению с московскими. И в Москве на рынке очень много импортных продуктов, а здесь, в Уфе, этого нет – почти на сто процентов все наше, кроме, пожалуй, оливкового масла. Как хозяйка я бы отсюда не выходила – это экономия средств и высочайший уровень продукции.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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