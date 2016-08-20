Борис Титов: В декабре мы должны представить стратегию роста экономики

Сегодня, 20 августа, глава Башкирии встретился с Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Обсуждались вопросы поддержки и развития малого бизнеса в Башкирии.
Рустэм Хамитов сообщил, что судя по рейтингам предприниматели начали оценивать работу властей немного лучше. Также он заметил, что добиться доверия предпринимателей нелегко и честная работа должна быть на всех уровнях.
- К сожалению, у нас есть проблемы на среднем и нижнем уровнях, есть сложности – на местах продолжают хоть прямо, хоть косвенно «тащить» своих, а о «чужих» забывать. И такое тоже есть. Но в целом медленно, но верно меняется атмосфера, - заявил глава республики.
В свою очередь Борис Юрьевич Титов высказался о том, что сейчас предприниматели везде говорят о 20-30-процентном падении спроса на внутреннем рынке. Ведь одновременно растет и процентная ставка по кредитам, которая превышает 20 процентов, и налоги, и кадастровая стоимость.
- Мы продвигаем вперёд наши идеи в экономике. Президент нам поручил готовить альтернативную программу. В декабре должны представить Стратегию роста, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Кроме проблем текущего плана, приходится ещё заниматься и макроэкономикой. Иначе рыночную экономику не сохранить и не развить. Если оставить всё, как есть, то можно серьёзно уйти вниз. Мы ведём статистику по всей России. В целом в стране падает количество рабочих мест, но высокопроизводительные рабочие места растут.