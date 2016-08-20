Борис Титов: В декабре мы должны представить стратегию роста экономики

- Мы продвигаем вперёд наши идеи в экономике. Президент нам поручил готовить альтернативную программу. В декабре должны представить Стратегию роста, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Кроме проблем текущего плана, приходится ещё заниматься и макроэкономикой. Иначе рыночную экономику не сохранить и не развить. Если оставить всё, как есть, то можно серьёзно уйти вниз. Мы ведём статистику по всей России. В целом в стране падает количество рабочих мест, но высокопроизводительные рабочие места растут.