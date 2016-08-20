mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Борис Титов: В декабре мы должны представить стратегию роста экономики

20 августа 2016, 17:20
Рустэм Хамитов обсудил с бизнес-омбудсменом РФ вопросы поддержки и развития малого бизнеса.

Сегодня, 20 августа, глава Башкирии встретился с Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Обсуждались вопросы поддержки и развития малого бизнеса в Башкирии.

Рустэм Хамитов сообщил, что судя по рейтингам предприниматели начали оценивать работу властей немного лучше. Также он заметил, что добиться доверия предпринимателей нелегко и честная работа должна быть на всех уровнях.

- К сожалению, у нас есть проблемы на среднем и нижнем уровнях, есть сложности – на местах продолжают хоть прямо, хоть косвенно «тащить» своих, а о «чужих» забывать. И такое тоже есть. Но в целом медленно, но верно меняется атмосфера, - заявил глава республики.

В свою очередь Борис Юрьевич Титов высказался о том, что сейчас предприниматели везде говорят о 20-30-процентном падении спроса на внутреннем рынке. Ведь одновременно растет и процентная ставка по кредитам, которая превышает 20 процентов, и налоги, и кадастровая стоимость.

- Мы продвигаем вперёд наши идеи в экономике. Президент нам поручил готовить альтернативную программу. В декабре должны представить Стратегию роста, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Кроме проблем текущего плана, приходится ещё заниматься и макроэкономикой. Иначе рыночную экономику не сохранить и не развить. Если оставить всё, как есть, то можно серьёзно уйти вниз. Мы ведём статистику по всей России. В целом в стране падает количество рабочих мест, но высокопроизводительные рабочие места растут.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44