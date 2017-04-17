В администрации Уфы рассмотрят конфликт интересов Александра Филиппова

- Изучаемый вопрос на данной комиссии: возможный конфликт интересов при выдаче разрешения на строительство ЗАО «Доринда» в 2013 году, - пояснил Филиппов. - Я уже дал комиссии соответствующие пояснения, согласно которым в процессе выдачи разрешений на строительство я не участвую и ни одна бумага через меня не проходит. Согласно положению, утвержденному главой администрации города, выдача разрешений на строительство осуществляется непосредственно отделом градостроительного контроля, и выдача разрешительной документации - непосредственно начальником отдела, самостоятельно. Поэтому конфликта интересов здесь быть не может, так как я в этом процессе не участвую. Кроме того, к ЗАО «Доринда» ни я, ни мои родственники никакого отношения не имеют. Что касается возможного конфликта интересов при предоставлении земельного участка ООО «Энергогазстрой», то данный вопрос изучался комиссией управления Президента России по вопросам противодействия коррупции в декабре 2016 года, и по итогам её работы конфликта интересов в данном вопросе не выявлено.