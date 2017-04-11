В Уфе работодатели стали реже откликаться на вакансии

В Уфе растет число соискателей-студентов, а также без опыта работы. За квартал интерес к работе у них вырос на 14 процентов, за год – на 26 процентов. Зарплата в этой категории за год увеличилась на 7 процентов и составила 27,8 тысячи рублей в месяц. Это на 5 процентов выше показателя за прошлый квартал.