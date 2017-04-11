В Уфе работодатели стали реже откликаться на вакансии

По данным сервиса Avito Работа, наиболее популярными категориями у соискателей из Уфы стали следующие: «Без опыта, студенты», «Продажи», «Транспорт, логистика», «Строительство» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришелся 71 процент запросов контактов в разделе.
В Уфе растет число соискателей-студентов, а также без опыта работы. За квартал интерес к работе у них вырос на 14 процентов, за год – на 26 процентов. Зарплата в этой категории за год увеличилась на 7 процентов и составила 27,8 тысячи рублей в месяц. Это на 5 процентов выше показателя за прошлый квартал.
На втором месте по популярности в Уфе - категория «Продажи». В этой отрасли число соискателей выросло на 15 процентов за квартал. Зарплата составила 28,9 тысячи рублей, это на один процент ниже показателя за прошлый квартал
Третьей по популярности в Уфе оказалась категория «Транспорт, логистика». Но за квартал интерес к ней снизился на 21 процент.
По размеру средней заработной платы Уфа в первом квартале 2017 года - на девятом месте среди городов-миллионников. В городе она составляет 29,8 тысячи рублей в месяц.