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Пресс-секретарь главы Башкирии высказался о ситуации с отставкой Филиппова

18 апреля 2017, 15:28
Сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов уволил своего первого заместителя Александра Филиппова в связи с утратой доверия.

По данным источника ИА «Медиакорсеть», глава региона Рустэм Хамитов вчера, 17 апреля вечером вызывал к себе Ирека Ялалова и требовал не отправлять в отставку Филиппова.

- Слухи не комментируем, но хотел бы напомнить, что требование рассмотреть потенциальный конфликт интересов было направлено из администрации главы Республики Башкортостан,

- сказал в телефонном разговоре с нами пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.

Напомним, сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал документ об отставке своего первого заместителя в связи с утратой доверия - по рекомендации комиссии, которая рассмотрела письмо главы региона о возможном конфликте интересов чиновника.

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#Новости#Конфликт интересов в Уфе#Азат Гиззатуллин#Политика
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