Ирек Ялалов честно рассказал про дороги, транспорт, будущее Уфы и не только

- Нет. Агломерация может быть двух типов: она может быть административная, когда поглощаются прилегающие районы, и, допустим, по опыту китайских городов, средний китайский город это 7,5 – 10 тысяч квадратных километров. Уфа - у нас 700 квадратных километров - третий город в России. Создаются агломерации крупные, которые развивают все и решают все вопросы на этой большой территории. Условно говоря, если бы к Уфе присоединить еще 9 районов прилегающих – вот это была бы административная агломерация. Есть агломерации географические, тогда, допустим, в нашем случае республикой, республиканским правительством проводится агломерационная политика, тогда все проекты развития ближайших территорий соотносятся с генеральным планом развития города Уфа. Чтобы не получалось так, что сейчас у нас 5,5 тысяч детей не уфимцев ходят в детские сады. Разделите на 100 мест, это получается где-то 50 детских садиков, занятых не уфимцами. Или 250 тысяч дополнительного населения ходят в городские больницы, а денег на это нет. У нас по расчетной нагрузке - 50 тысяч автомобилей в сутки должно въезжать со стороны дороги Уфа – Стерлитамак, а мы достигли уже 160 тысяч автомобилей в сутки. Все ближайшие районы ездят на работу в Уфу. То есть нет развития агломерации с точки зрения приложения производительных сил