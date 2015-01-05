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У жителя Башкирии угнали дорогой джип в качестве компенсации за неудачный праздник

5 января 2015, 14:05
Чуть не лишился во время новогодних возлияний дорогого джипа японской марки «Тойота» житель Стерлитамакского района Башкирии. Мужчина очнулся после праздничного застолья 2 января и обнаружил, что со двора исчез дорогостоящий внедорожник. Автовладелец пришел в полицию, но не смог объяснить при каких обстоятельствах пропала иномарка, так как не «просыхал» с прошлого года.

Тем не менее, полицейские, спустя полчаса после заявления об угоне, обнаружили пропажу в Стерлитамаке. Автомобиль спокойно разъезжал по городским улицам, на нем катались аж семь человек. За рулем джипа восседал приятель хозяина машины, встречавший вместе с автовладельцем Новый год. А в салоне находились все участники веселого застолья.

Оказывается, 1 января мужчины встретили «на бровях», сначала веселились, а потом поссорились и подрались. В кулачном бою победил «безлошадный» парень и он, с пьяных глаз, почему-то решил, что может забрать себе в качестве компенсации за разрушенную дружбу автомобиль. Интересно, что угонщик лишен водительских прав за пьянку за рулем. И в этот раз он управлял чужой машиной будучи подшофе. Гаишники, обнаружившие угнанный джип, препроводили горе-водителя в камеру предварительного заключения – по решению суда он проведет там все новогодние каникулы, так как арестован за повторное нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем на 12 суток. А внедорожник вернули быстро протрезвевшему хозяину.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, сегодня по факту угона возбуждено уголовное дело – после того, как воришка проспится в каталажке, с ним начнут работать следователи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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