У жителя Башкирии угнали дорогой джип в качестве компенсации за неудачный праздник

Тем не менее, полицейские, спустя полчаса после заявления об угоне, обнаружили пропажу в Стерлитамаке. Автомобиль спокойно разъезжал по городским улицам, на нем катались аж семь человек. За рулем джипа восседал приятель хозяина машины, встречавший вместе с автовладельцем Новый год. А в салоне находились все участники веселого застолья.
Оказывается, 1 января мужчины встретили «на бровях», сначала веселились, а потом поссорились и подрались. В кулачном бою победил «безлошадный» парень и он, с пьяных глаз, почему-то решил, что может забрать себе в качестве компенсации за разрушенную дружбу автомобиль. Интересно, что угонщик лишен водительских прав за пьянку за рулем. И в этот раз он управлял чужой машиной будучи подшофе. Гаишники, обнаружившие угнанный джип, препроводили горе-водителя в камеру предварительного заключения – по решению суда он проведет там все новогодние каникулы, так как арестован за повторное нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем на 12 суток. А внедорожник вернули быстро протрезвевшему хозяину.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, сегодня по факту угона возбуждено уголовное дело – после того, как воришка проспится в каталажке, с ним начнут работать следователи.