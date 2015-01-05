У жителя Башкирии угнали дорогой джип в качестве компенсации за неудачный праздник

Оказывается, 1 января мужчины встретили «на бровях», сначала веселились, а потом поссорились и подрались. В кулачном бою победил «безлошадный» парень и он, с пьяных глаз, почему-то решил, что может забрать себе в качестве компенсации за разрушенную дружбу автомобиль. Интересно, что угонщик лишен водительских прав за пьянку за рулем. И в этот раз он управлял чужой машиной будучи подшофе. Гаишники, обнаружившие угнанный джип, препроводили горе-водителя в камеру предварительного заключения – по решению суда он проведет там все новогодние каникулы, так как арестован за повторное нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем на 12 суток. А внедорожник вернули быстро протрезвевшему хозяину.