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Компенсация морального вреда

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2024
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Смерть матери дочь оценила в ₽5 млн
5 августа, 07:18
«Рив Гош» в Уфе засудили
24 июля, 10:34
Женщине подали салат со стеклом в семейном кафе в Башкирии
1 июля, 06:26
Поход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой
8 мая, 09:21
2023
Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенсации
ОБ этом сообщает «Ъ-Башкортостан». Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенс
25 декабря 2023, 12:22
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову
Дата заседания Верховного суда Башкирии, где будет рассмотрена жалоба, пока не назначена.
4 октября 2023, 10:26
2018
В Башкирии мужчина должен заплатить миллион за гибель пассажирки
Виновнику ДТП всего 25 лет.
11 февраля 2018, 08:59
2017
Житель Башкирии получит полмиллиона рублей за подозрение в убийстве
Мужчину более года держали под стражей.
17 апреля 2017, 06:50
«Башавтотранс» заплатит 450 тысяч за смерть пешехода
Водитель автобуса осенью прошлого года сбил мужчину, который переходил дорогу.
13 апреля 2017, 09:04

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