В центре Уфы 6 мая перекроют движение

Как следует из сообщения на официальном сайте мэрии Уфы, в этот день с 10.00 до 16.00 запретят проезд по улице Тукаева от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Карла Маркса, по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Тукаева до пересечения с улицей Коммуничтисекой, улица Коммунистическая от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина от пересечения с улицей Коммунистической до пересечения с улицей Пушкина, улица Пушкина от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Театральной, а также по улице Театральная от пересечения с Пушкина до пересечения с улицей Заки Валили. Кроме того, будет закрыт проезд по улице Заки Валиди от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Гоголя.