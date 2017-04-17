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В центре Уфы 6 мая перекроют движение

17 апреля 2017, 10:11
В этот день здесь будут проводить легкоатлетическую эстафету.

В центре Уфы 6 мая состоятся соревнования по велоспорту, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. В связи с этим движение в городе будет перекрыто.

Как следует из сообщения на официальном сайте мэрии Уфы, в этот день с 10.00 до 16.00 запретят проезд по улице Тукаева от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Карла Маркса, по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Тукаева до пересечения с улицей Коммуничтисекой, улица Коммунистическая от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина от пересечения с улицей Коммунистической до пересечения с улицей Пушкина, улица Пушкина от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Театральной, а также по улице Театральная от пересечения с Пушкина до пересечения с улицей Заки Валили. Кроме того, будет закрыт проезд по улице Заки Валиди от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Гоголя.

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#Новости#Уфа#Ольга Корзик#Город
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