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Уфимцев предупредили о временной жаре в квартирах

14 апреля 2017, 17:40
В Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах будут проверяться тепловые сети.

Во вторник, 18 апреля, в трех районах Уфы ООО «БашРТС» будет проводить проверку тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителей, чтобы устранить слабые места на трубопроводах, если таковые обнаружатся. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Во время проверки сетей температура теплоносителя повысится до 135°C, после чего снова упадет до исходных 70°C, предупредили в ООО «БашРТС».

Временно повышение температуры будет в домах на Проспекте Октября (начиная с дома №40 до №180), улице Комсомольская (№89 - №167/3), Рихарда Зорге (№44 - №76), Менделеева (№197 - №229/1), Шафиева (№18 - №56), 50 лет СССР, Российская, Шота Руставели, Уфимское шоссе, Блюхера, Лесотехникума, Новогорная и других.

- В целях безопасности на время проведения испытаний отключаются системы отопления детских, учебных, лечебных учреждений, калориферные установки и т.д, - сообщили в компании. - Отметим, что жильцы домов не будут платить дополнительных средств за повышенную температуру теплоносителя в системе отопления в период испытаний. При обнаружении утечки рекомендуется немедленно сообщить в диспетчерскую службу УЖХ соответствующего района и диспетчерские службы ООО «БашРТС» (269-31-24, 269-31-22).

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