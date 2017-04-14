Уфимцев предупредили о временной жаре в квартирах

Во вторник, 18 апреля, в трех районах Уфы ООО «БашРТС» будет проводить проверку тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителей, чтобы устранить слабые места на трубопроводах, если таковые обнаружатся. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Во время проверки сетей температура теплоносителя повысится до 135°C, после чего снова упадет до исходных 70°C, предупредили в ООО «БашРТС».