В Башкирии стало меньше заявок на участие в программе «Начинающий фермер»

- Когда мой знакомый собирал справки для участия в этой программе, трактор МТЗ стоил полтора миллиона рублей. После утверждения и перевода ему этой суммы техника подорожала на 60 тысяч рублей. Но нужно ещё 200 тысяч рублей на навесное оборудование и старый прицеп. В сумме – это ещё почти 300 тысяч рублей. Где их взять? В 2012 году, когда «Начинающий фермер» раскручивался, на эти деньги можно было купить всё перечисленное и ещё доильное оборудование. Поэтому пока не спешу собирать справки для участия в этой программе. Ведь придётся создавать ИП или КФХ, отчитываться за каждый льготный рубль и нести налоговую нагрузку. Нужно увеличивать субсидию хотя бы до трёх миллионов рублей.