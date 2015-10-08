«500 ферм» готовят к проверке госкомиссией

Министр сельского хозяйства РБ Николай Коваленко распорядился создать постоянно действующую комиссию по осмотру и обследованию законченных объектов, строившихся и ремонтировавшихся в рамках госпрограммы «500 ферм». Ревизионный орган возглавили заместители министра Азат Зиганшин и Загит Нуриев.
Коллегия соберет список недочетов и установит сроки их устранения, а также сверит планы строительно-монтажных работ с возведенным в реальности.
Напомним, по госпрограмме бюджет брал на себя до 50 процентов затрат на оборудование, строительство и капремонт молочных ферм.
Дмитрий КОЛПАКОВ.