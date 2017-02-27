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В Башкирии за год средняя зарплата выросла на 7,1 процента - Башстат

27 февраля 2017, 17:59
По итогам прошлого года средняя заработная плата в регионе составила 27,8 тысяч рублей.

В Башкирии среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций по итогам 2016 года составила 27,82 тыс руб, сообщает Башстат. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель вырос на 7,1%.

Самые высокие зарплаты в регионе в сфере нефтепродуктов – 69,4 тыс руб и добычи полезных ископаемых – 53,6 тыс руб.

В химическом производстве средние заработные платы – 43,3 тыс руб в месяц.

Специалисты сферы «Финансовая деятельность» в среднем в месяц в прошлом году получали 41,98 тыс руб, а «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» — 38,79 тыс руб.

Самые низкие заработные платы в регионе у специалистов в области производства кожи и производства обуви — 11,86 тыс руб.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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