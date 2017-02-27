В Башкирии за год средняя зарплата выросла на 7,1 процента - Башстат

В Башкирии среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций по итогам 2016 года составила 27,82 тыс руб, сообщает Башстат. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель вырос на 7,1%.
Самые высокие зарплаты в регионе в сфере нефтепродуктов – 69,4 тыс руб и добычи полезных ископаемых – 53,6 тыс руб.
В химическом производстве средние заработные платы – 43,3 тыс руб в месяц.
Специалисты сферы «Финансовая деятельность» в среднем в месяц в прошлом году получали 41,98 тыс руб, а «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» — 38,79 тыс руб.
Самые низкие заработные платы в регионе у специалистов в области производства кожи и производства обуви — 11,86 тыс руб.