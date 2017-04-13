Глава Башкирии: В Уфе зимой было позорно плохо

- Это неправильно, когда после сильных снегопадов десятки дней расчищаются улицы. Когда люди по козьим тропкам ходят, когда не могут выйти на прогулку и спокойно пойти в кино, в театр. Недорабатывают руководители предприятий. Спрашиваю директора: почему не чистите? «А это городская территория, не моя». Но ведь зритель идет к тебе! Возьмите лопаты, метелки, для своего зрителя постараетесь, не для городских властей. Не делите на мое и не мое, на наше и не наше. Это всё для нашего жителя!» — возмутился Рустэм Хамитов. Раньше по его словам многие предприятия, магазины держали технику для расчистки.