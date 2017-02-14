В Уфе подали иск в суд на действия мэрии в период снегопада

По данным издания, господин Муллануров просит суд признать незаконным бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. В следствие чего, в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.