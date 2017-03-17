Верховный Суд Башкирии уже не вернет 632 миллиона рублей

Сегодня на пресс–конференции политобозреватель «Медиакорсети» задал вопрос председателю Верховного Суда (ВС) Башкирии Михаилу Тарасенко о судьбе 632 миллионов рублей, которые пропали на счетах лишившегося лицензии ОПМ-банка. Эти средства были предназначены на строительство нового корпуса Верховного Суда Башкирии. Их суд пытался взыскать с Центробанка России, (регулятор, по мнению судей, должен был предупредить их о проблемах в ОПМ-банке - прим.), но проиграл разбирательство.