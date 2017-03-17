mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Верховный Суд Башкирии уже не вернет 632 миллиона рублей

17 марта 2017, 13:10
Деньги, предназначенные на строительство нового корпуса суда, пропали в банке-банкроте.

Сегодня на пресс–конференции политобозреватель «Медиакорсети» задал вопрос председателю Верховного Суда (ВС) Башкирии Михаилу Тарасенко о судьбе 632 миллионов рублей, которые пропали на счетах лишившегося лицензии ОПМ-банка. Эти средства были предназначены на строительство нового корпуса Верховного Суда Башкирии. Их суд пытался взыскать с Центробанка России, (регулятор, по мнению судей, должен был предупредить их о проблемах в ОПМ-банке - прим.), но проиграл разбирательство.

- Можно, наверное, сказать, что эти деньги потеряны и их не вернуть в ближайшее время, - ответил Михаил Тарасенко. – Но мы надеемся, что все- таки новое здание будет достроено.

По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам ВС Башкирии Веры Иващенко, можно было предполагать такой исход судебного разбирательства с Центробанком России

- Представьте, что было бы, если иск удовлетворили. Тогда создается прецедент по привлечению Центробанка к ответственности за причинение убытков вследствие банкротства кредитной организации, - пояснила Иващенко. – Это спровоцировало бы огромный вал исков подобного рода.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04