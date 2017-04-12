Сибай откроет серию забегов полумарафоном

По ходу движения дистанций на 10 и 21,1 км предусмотрены пункты питания с водой, изотоником и фруктами. На короткой дистанции такой пункт будет установлен только в самом конце трассы. Также на мероприятии будет действовать специальный сервис для участников с детьми. На время забегов ребенка можно будет оставить в игровой комнате «Город чудес» МФК «Зауралье».