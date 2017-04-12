Сибай откроет серию забегов полумарафоном

Организаторами мероприятия выступили Денис Назаров, депутат Совета ГО г. Сибай, председатель МОО «Вперед, Сибай!» и Владислав Литвинчук, директор Уфимского международного марафона, руководитель школы правильного бега I love running Ufa, марафонец и триатлет. Полумарафон отличается от привычных забегов, когда определенное, но не всегда фиксированное количество людей принимает участие в спортивном мероприятии, а награду получают только победители.
Зарегистрироваться и принять участие в полумарафоне может любой желающий. Вместе с любителями бега участие в полумарафоне примут Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы, Алексей Огурцов, актер, режиссер, член Общественной палаты РФ, Игорь Огурцов, звезда хоккейного телесериала «Молодежка», Виктория Тарасова, актриса театра и кино, Екатерина Колесниченко, экс-участница реалити-шоу «Дом-2», известные журналисты и телеведущие Башкирии, а также спортсмены, политики как из Сибая, так и из других городов России.
Для всех участников организаторами предусмотрен личный номер и чип индивидуального хронометража, фиксирующий время забега. По завершению забегов результаты с чипа будут направлены каждому, кто укажет свои контактные данные в специальной анкете полумарафона.
Всего на полумарафоне предусмотрено три забега - на 2, 10 и 21,1 км. Для забегов на дистанции в 10 и 21,1 километр действуют возрастные ограничения: с 14 и 16 лет. Для дистанции в 2 км возрастных ограничений не предусмотрено.
Также обязательным условием является наличие медицинской справки о допуске для участия на соответствующую дистанцию.
По ходу движения дистанций на 10 и 21,1 км предусмотрены пункты питания с водой, изотоником и фруктами. На короткой дистанции такой пункт будет установлен только в самом конце трассы. Также на мероприятии будет действовать специальный сервис для участников с детьми. На время забегов ребенка можно будет оставить в игровой комнате «Город чудес» МФК «Зауралье».
Все участники полумарафона получат памятные призы и подарки от организаторов. Комплект на 10 и 21,1 км включает в себя фирменную спортивную футболку, брендированный пакет с полезной информацией, сумку для обуви и медаль участника «Аструм Сибайский полумарафон». Для дистанции в 2 километра предусмотрена фирменная спортивная футболка, сумка для обуви, брендированный пакет и браслет.
В абсолютном зачете на 10 и 21,1 км денежными призами в своих категориях будут награждены победители: первая тройка женщин и первая тройка мужчин.
Для иногородних участников накануне старта будет организована обзорная экскурсия по городу с посещением Сибайского карьера и просмотр фильма «Я - Болт» в кинотеатре «Атмосфера». Закончится мероприятие праздничной программой для всех жителей города с участием приглашенных гостей из Уфы и Москвы.