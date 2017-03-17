Сибай зовет на старт

23 апреля в столице Зауралья соберутся любители бега с разных регионов России, чтобы открыть сезон марафонов в Башкортостане – Bashrun. Трасса проложена по центральным улицам этого уютного города. Опытные спортсмены будут соревноваться на дистанции в 21,1 километр (половина классической марафонской дистанции), а любители – на трассе в 10 и 2 километра. Все участники получат памятные медали, сувениры и отличное настроение от участия в этом мероприятии.
Вместе с марафонцами в беге примут участие политики, артисты, журналисты, любители бега самых разных возрастов и профессий. На «Аструм. Сибайский полумарофон» ожидается много гостей, для которых готовят трансфер - «Уфа-Сибай-Уфа», проживание в пансионате, экскурсию по городу с посещением местных достопримечательностей, специальный киносеанс для любителей бега и много других приятных сюрпризов. Регистрация участников проводится на Sibay.run
Организует полумарафон автономная некоммерческая организация ЦПСМ «Уфимский марафон» при поддержке администрации городского округа г. Сибай.
Титульными партнёрами полумарафона стали сеть ТК «Аструм» и местная общественная организация «Вперед, Сибай!» при поддержке депутата Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.
«Аструм. Сибайский полумарафон» - один из самых масштабных, но далеко не единственный проект в рамках направления деятельности «Сибай спортивный». МОО «Вперед, Сибай!» организует и поддерживает различные соревнования по боди-фитнессу и другим видам спорта.
К осени, по инициативе Дениса Назарова, в Сибае планируют открыть современный фитнесс-клуб на площади порядка 1000 квадратных метров. Сто пятьдесят человек смогут одновременно заниматься на современных силовых тренажерах, тренажерах кардио-нагрузки, проводить коллективные занятия.
Посетителям будут предоставлены комфортабельные условия для занятий спортом и отдыха, сауны и душевые в раздевалках, специальная игровая комната для детей. В комплексе будут проходить мастер-классы ведущих мастеров и соревнования по силовым видам спорта.
Наш Сибай – молодой город. Мы, его жители – активные и энергичные люди, любим спорт и всегда рады гостям.
Добро пожаловать в Сибай!