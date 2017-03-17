Сибай зовет на старт

23 апреля в столице Зауралья соберутся любители бега с разных регионов России, чтобы открыть сезон марафонов в Башкортостане – Bashrun. Трасса проложена по центральным улицам этого уютного города. Опытные спортсмены будут соревноваться на дистанции в 21,1 километр (половина классической марафонской дистанции), а любители – на трассе в 10 и 2 километра. Все участники получат памятные медали, сувениры и отличное настроение от участия в этом мероприятии.