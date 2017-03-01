Первый старт Bashrun 2017 пройдёт в Сибае

23 апреля любители бега соберутся в столице Зауралья, в городе Сибай. Здесь пройдет «Аструм. Сибайский полумарафон». На старт планируют выйти спортсмены из разных регионов России, а также политики, артисты, журналисты, выбравшие спорт и здоровый образ жизни.
Организаторы мероприятия - Автономная некоммерческая организация "ЦПСМ "Уфимский марафон» при поддержке администрации Сибая.
Титульными партнёрами «Аструм. Сибайского полумарафона» стала сеть ТК "Аструм" и местная общественная организация «Вперед, Сибай» при поддержке депутата Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.
Организаторы стремятся к тому, чтобы участие в «Аструм. Сибайский полумарафон» стало важным событием для всех. Участникам соревнования будет предоставлен трансфер Уфа-Сибай-Уфа, проживание в профилактории с большим комплексом медицинских услуг. Гостей ожидает экскурсия по городу, посещение местных достопримечательностей, специальный киносеанс, а во время забега будет работать детская игровая комната, чтобы дети не скучали, пока родители ставят рекорды. Большой интерес среди жителей города обещает активную поддержку болельщиков по всей трассе забега.
- В ясный день участников полумарафона ожидает забег по центру уютного города, по улицам полным света и зелени, на дистанции 2, 10 и 21,1 км, на финише – медали и памятные сувениры, - рассказали Медиакорсети организаторы.- Это первый забег в серии Bashrun 2017.
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