Первый старт Bashrun 2017 пройдёт в Сибае

Организаторы стремятся к тому, чтобы участие в «Аструм. Сибайский полумарафон» стало важным событием для всех. Участникам соревнования будет предоставлен трансфер Уфа-Сибай-Уфа, проживание в профилактории с большим комплексом медицинских услуг. Гостей ожидает экскурсия по городу, посещение местных достопримечательностей, специальный киносеанс, а во время забега будет работать детская игровая комната, чтобы дети не скучали, пока родители ставят рекорды. Большой интерес среди жителей города обещает активную поддержку болельщиков по всей трассе забега.