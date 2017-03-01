mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый старт Bashrun 2017 пройдёт в Сибае

1 марта 2017, 09:30
Полумарафон состоится 23 апреля.

23 апреля любители бега соберутся в столице Зауралья, в городе Сибай. Здесь пройдет «Аструм. Сибайский полумарафон». На старт планируют выйти спортсмены из разных регионов России, а также политики, артисты, журналисты, выбравшие спорт и здоровый образ жизни.

Организаторы мероприятия - Автономная некоммерческая организация "ЦПСМ "Уфимский марафон» при поддержке администрации Сибая.

Титульными партнёрами «Аструм. Сибайского полумарафона» стала сеть ТК "Аструм" и местная общественная организация «Вперед, Сибай» при поддержке депутата Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.

Организаторы стремятся к тому, чтобы участие в «Аструм. Сибайский полумарафон» стало важным событием для всех. Участникам соревнования будет предоставлен трансфер Уфа-Сибай-Уфа, проживание в профилактории с большим комплексом медицинских услуг. Гостей ожидает экскурсия по городу, посещение местных достопримечательностей, специальный киносеанс, а во время забега будет работать детская игровая комната, чтобы дети не скучали, пока родители ставят рекорды. Большой интерес среди жителей города обещает активную поддержку болельщиков по всей трассе забега.

- В ясный день участников полумарафона ожидает забег по центру уютного города, по улицам полным света и зелени, на дистанции 2, 10 и 21,1 км, на финише – медали и памятные сувениры, - рассказали Медиакорсети организаторы.- Это первый забег в серии Bashrun 2017.

Добро пожаловать в Столицу Зауралья!

Зарегистрироваться на "Аструм. Сибайский полумарафон" можно здесь.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07