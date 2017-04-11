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В Уфе на салют в День победы потратят 500 тысяч рублей

11 апреля 2017, 11:05
Еще 515 тысяч выделят на аренду оборудования.

Управление по культуре и искусству администрации Уфы на аукционе 24 апреля отберет компанию, с которой заключит контракт на услуги по организации и проведению праздничного пиротехнического представления, посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как следует из документации, мероприятие пройдет 9 мая этого года на площади имени Ленина. Подрядчику предстоит организовать салют на 782 залпа, а также обеспечить безопасность территории и оцепление в радиусе 250 метров. Кроме этого, мероприятие нужно согласовать с Отделом надзорной деятельности Уфы, ФКУ «22 отряд ФПС по РБ», с Управлением по организации лицензионно - разрешительной работе и контроля за частной детективной и охранной деятельностью МВД РБ, с органами внутренних дел, с Башкирским центром организации воздушного движения.

Еще 515 тыс руб из бюджета города выделят на аренду светового оборудования, звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, лесов и сценического комплекса для проведения праздничного концерта в этот день.

Напомним, что в последние годы в Уфе салют стали проводить только в День Победы. В прошлом году на эти цели было выделено также 500 тыс руб, но салют был мощнее – на 2,5 тыс залпов.

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#Новости#День Победы#Уфа#Ольга Корзик#Город
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