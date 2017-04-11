В Уфе на салют в День победы потратят 500 тысяч рублей

Как следует из документации, мероприятие пройдет 9 мая этого года на площади имени Ленина. Подрядчику предстоит организовать салют на 782 залпа, а также обеспечить безопасность территории и оцепление в радиусе 250 метров. Кроме этого, мероприятие нужно согласовать с Отделом надзорной деятельности Уфы, ФКУ «22 отряд ФПС по РБ», с Управлением по организации лицензионно - разрешительной работе и контроля за частной детективной и охранной деятельностью МВД РБ, с органами внутренних дел, с Башкирским центром организации воздушного движения.