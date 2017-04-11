В Башкирии старшеклассник неудачно прыгнул в школе и разбил голову

Следственный комитет РФ по Башкирии организовал доследственную проверку по факту инцидента, который произошел 7 апреля в школе села Буздяк. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, в пятницу 17-летний подросток, пробегая по школьному коридору, подпрыгнул у проема с лестничным маршем, ударился головой о верхний край входного проема и упал на лестницу, сильно ударившись затылком. В результате, он получил серьезные травмы головы и его отвезли в больницу.