«Коммивояжер»: мужской поступок или желание отомстить?

Если передать кратко сюжет, то он вроде бы прост. Главную героиню посещает неизвестный мужчина, когда она принимает душ. Она сама впустила его в дом, потому что подумала, что муж вернулся с работы. Что произошло дальше, не совсем понятно, но женщина оказывается в больнице с травмой головы. В полицию супруги решают не обращаться, и муж проводит собственное расследование.