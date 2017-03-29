«Коммивояжер»: мужской поступок или желание отомстить?

В уфимском кинотеатре «Искра» вчера, 28 марта, состоялся показ фильма «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади. Фильм, снятый в 2016 году, уже получил несколько престижных наград, в том числе премию «Оскар-2017» как лучший иностранный фильм и призы на Каннском кинофестивале за лучшую мужскую роль и сценарий.
С первых минут фильм поначалу кажется скучноватым, его герои действуют как будто без особых всплесков эмоций, хотя действия в нем происходят драматические. И постепенно фильм затягивает.
Если передать кратко сюжет, то он вроде бы прост. Главную героиню посещает неизвестный мужчина, когда она принимает душ. Она сама впустила его в дом, потому что подумала, что муж вернулся с работы. Что произошло дальше, не совсем понятно, но женщина оказывается в больнице с травмой головы. В полицию супруги решают не обращаться, и муж проводит собственное расследование.
Напомню, все это происходит без особых криков, истерики, почти монотонно. И когда в финале фильма главный герой Эмад бьет в лицо пожилого мужчину, того самого, который побывал в его квартире, то это производит неожиданный эффект. Это единственное привычное для россиян проявление чувств – как выстрел в тишине, от которого ты вздрагиваешь.
Всего лишь один удар приводит к смерти человека. И вот тут зритель, вероятно, и получает толчок к размышлениям: о цене человеческой жизни, о необходимости взвешивать последствия своих поступков, о многом другом, что имеет отношение к каждому из нас.
Одним словом, фильм, после которого остается послевкусие, фильм не для тех, кто приходит в кинотеатр расслабиться, повеселиться или следить за динамичным сюжетом. Добавим, что сегодня, 29 марта, он еще в уфимском прокате.