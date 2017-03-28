Погибший в Учалах оператор даже не успел получить первую зарплату - СМИ

- Как будто в фильме ужасов все происходило, рассказал он, - говорится в статье. - Два поезда шли друг другу навстречу. Уже через несколько минут мужчина, крикнув жене, чтобы та звонила диспетчеру МЧС, бросился к месту происшествия. «Есть живые?» - кричал он, пытаясь разглядеть в обломках железа людей. Один оказался жив. Он, по словам очевидцев, успел выпрыгнуть из локомотива.