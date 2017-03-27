Столкновение поездов в Учалах: стала известна личность четвертого погибшего

Posted 27 марта 2017, 07:35
Published 27 марта 2017, 07:35
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Жертвой трагедии при столкновении поездов стал также 21-летний Павел Дружинин. Павел находился на тепловозе в момент аварии. Сегодня утром его опознали родственники.
Напомним, 26 марта в Учалинском районе Башкирии столкнулись два железнодорожных состава на 12-м километре железнодорожного перегона ст. Комбинатская – ст. Межозерная. Четверо погибли, один человек пострадал. Ранее в СМИ появились имена трех погибших при столкновении:
Валеев Азат, 1973 года рождения,
Хасипов Амир, 1984 года рождения,
Шестаков Алексей, 1983 года рождения.
Еще один машинист Анатолий Колесников получил травмы и находится в больнице.