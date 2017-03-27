mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2017, 07:35

Published 27 марта 2017, 07:35

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Столкновение поездов в Учалах: стала известна личность четвертого погибшего

27 марта 2017, 07:35
Молодой человек находился на тепловозе в момент трагедии.

Жертвой трагедии при столкновении поездов стал также 21-летний Павел Дружинин. Павел находился на тепловозе в момент аварии. Сегодня утром его опознали родственники.

Напомним, 26 марта в Учалинском районе Башкирии столкнулись два железнодорожных состава на 12-м километре железнодорожного перегона ст. Комбинатская – ст. Межозерная. Четверо погибли, один человек пострадал. Ранее в СМИ появились имена трех погибших при столкновении:

Валеев Азат, 1973 года рождения,

Хасипов Амир, 1984 года рождения,

Шестаков Алексей, 1983 года рождения.

Еще один машинист Анатолий Колесников получил травмы и находится в больнице.

Материалы по теме
В Башкирии столкнулись два поезда, есть жертвыСтали известны имена погибших при столкновении поездов в УчалахСтолкновение поездов в Учалах: погибли четверо
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика