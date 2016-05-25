Публицист Шамиль Валеев: Предвыборные слёзы и мужские поступки

Стоило мне наговорить колонку "Регион под каблуком" про доминирующих в башкирском быту и политике женщин, как к нам в редакцию прислали видео с рыдающей по случаю снятия с праймериз "Единой России" кандидата Марины Бортовой. Я узнал о её существовании случайно, из агитационной листовки, когда ездил по делам в Альшеевский район. Не сомневаюсь, что ролик прислали в редакцию политтехнологи – судя по агитационным продуктам, они там есть.
По её месту работы – прежнему и настоящему - нетрудно догадаться, что история непростая, и идет некое противостояние с региональными властями. Бортова раньше работала в управлении внутренней политики Президента России, а сейчас отвечает за общение с властями в «Башсоде».
Проведя активную классическую кампанию (встречи с избирателями, выпуск простой и понятной агитпродукции, доставка её мимо ближайшего оврага до самих читателей), она снялась с предварительных выборов, так называемых праймериз. Произошло это после того, как Сергей Неверов, один из главных людей в «Единой России», высказался нелицеприятно в адрес её кампании.
Тут надо сказать, что в нашей республике более-менее внятные кампании начали проводить совсем недавно. Ну зачем нужно было тратить деньги и время на всю эту возню, если все можно решить, «договорившись» с административно-командной системой, которая отстроена ещё лет тридцать назад, в шакировские времена? Тут у нас ведь никакой перестройки, гласности и ускорения толком не было.
В той листовке все было написано на технологически правильном «языке сосен и берёз», главное, что я запомнил – пора налоги и другие заработанные нами деньги из Москвы - обратно в регионы. Я бы хоть сейчас за это проголосовал за кого угодно, если денежное движение в нашу сторону начнется. Да и вы, наверное, призадумались бы серьёзно.
Я почувствовал, что в эти праймериз «Едра» одна из важных силовых линий в нашей политике прошла через Стерлитамак. Слишком тяжёлую артиллерию выкатил региональный админресурс против дамы из «Башсоды». Целый мэр второй столицы выдвинут от Белого дома, чтобы её побить на выборах. А секретарю генсовета этой партии Сергею Неверову нажаловаться на неё мог только очень большой человек из нашей республики.
Понятна и подоплёка – если Бортова, сотрудница «Башсоды», выиграет выборы классическим путём, это сдвинет баланс между «Башкирской содовой компанией» и региональными властями Башкирии в пользу первой.
Оттого и столько жалоб с мест, что агитаторов Бортовой грозят уволить с работы. Оттого и для её снятия пришлось применять «тяжелую артиллерию», в виде звонка Неверову из башкирского Белого дома.
Самое интересное в этой истории – почему её нельзя было прокатить на выборах обычным, не аппаратным путём, почему пришлось прибегать к таким радикальным мерам, административному давлению и жалобам в "ЦК КПСС"? Народ же, я уверен, сумеет сам свою волю выразить, голосуя на праймериз и выборах.
Если на БСК работают такие упыри, почему народу-то не доверить дать им свою оценку на предварительном или окончательном голосовании? Тогда это была бы чистая победа. А так – остается осадочек, я бы сказал, содовый, как в стакане с минералкой. И в народе не очень уверена наша республиканская власть, и в себе, в своей решимости и силе, получается. Иначе зачем админресурсом, давлением и жалобами подменять честную избирательную кампанию оппонента?
Что же касается слез – их, конечно, к протоколу участковой комиссии не подошьёшь. Выборы, политика, дело это в нашей республике становится все больше эмоциональным и женским. Наверное, поэтому от организаторов процесса хочется видеть больше мужских, прямых и честных поступков.