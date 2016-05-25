Публицист Шамиль Валеев: Предвыборные слёзы и мужские поступки

Стоило мне наговорить колонку "Регион под каблуком" про доминирующих в башкирском быту и политике женщин, как к нам в редакцию прислали видео с рыдающей по случаю снятия с праймериз "Единой России" кандидата Марины Бортовой. Я узнал о её существовании случайно, из агитационной листовки, когда ездил по делам в Альшеевский район. Не сомневаюсь, что ролик прислали в редакцию политтехнологи – судя по агитационным продуктам, они там есть.



По её месту работы – прежнему и настоящему - нетрудно догадаться, что история непростая, и идет некое противостояние с региональными властями. Бортова раньше работала в управлении внутренней политики Президента России, а сейчас отвечает за общение с властями в «Башсоде».



Проведя активную классическую кампанию (встречи с избирателями, выпуск простой и понятной агитпродукции, доставка её мимо ближайшего оврага до самих читателей), она снялась с предварительных выборов, так называемых праймериз. Произошло это после того, как Сергей Неверов, один из главных людей в «Единой России», высказался нелицеприятно в адрес её кампании.



