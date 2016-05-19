Марина Бортова сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

- В отделение партии она пришла лично сама, всем улыбалась и отказ от участия в предварительном голосовании мотивировала личными причинами, - сказала в разговоре с Медиакорсеть пресс-секретарь регионального отделения партии Анастасия Белоусова.
На самом деле истинной причиной ухода директора по взаимодействию с органами государственной власти Башкирской содовой компании Марины Бортовой, является вчерашнее заявление секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова.
В видеоролике, который оказался в распоряжение «Медиакорсеть» Марина Бортова на встрече со своим штабом поясняет причины подачи своего заявления.
– В последние два дня в СМИ появились публикации, относительно меня и нашей компании, в которых говорилось о том, что мы идем в Госдуму для того, чтобы забрать месторождения, - рассказывает своим сторонникам Бортова, - меня обвинили в лоббизме крупных компаний и все это подается, как попытка навредить партии. Мне это обидно слышать, я 10 лет проработала в администрации президента России, из них 8 лет лоббировала интересы администрации в Госдуме. Я сама провела во время праймериз серьезную компанию, 52 встречи было с нашими заводчанами, а более 100 с жителями сел Стерлитамакского избирательного округа. Шансы на победу у нас были очень хорошие, и поэтому происходит такое беспрецедентное давление - сказала Марина Бортова. – Я приняла решение подать заявление об отказе с участия в праймериз, чтобы не навредить «Единой России».
Источник в штабе госпожи Бортовой сообщил Медиакорсеть, что была проведена мощная избирательная компания, которая видимо встревожила администрацию главы региона, было сильное давление на штаб, на агитаторов, которым грозили увольнением с работы.
- Однако получив сигнал от федерального руководства партии и для того, чтобы исключить ненужное противостояние с административным ресурсом нашим кандидатом было принято это решение. Свою задачу минимум мы выполнили, - отметили в штабе Бортовой.
– Заявления Марины Бортовой и Халила Барлыбаева (прим.редакции - с аналогичным заявлением в оргкомитет Барлыбаев обратился вчера) будут рассмотрены 20 мая на заседании регионального оргкомитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования, – пояснил секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев. – Также соответствующим счетным комиссиям будет необходимо обеспечить вычеркивание их фамилий из бюллетеня для голосования и информационных стендов, размещаемых на избирательных участках.