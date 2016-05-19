Марина Бортова сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

– В последние два дня в СМИ появились публикации, относительно меня и нашей компании, в которых говорилось о том, что мы идем в Госдуму для того, чтобы забрать месторождения, - рассказывает своим сторонникам Бортова, - меня обвинили в лоббизме крупных компаний и все это подается, как попытка навредить партии. Мне это обидно слышать, я 10 лет проработала в администрации президента России, из них 8 лет лоббировала интересы администрации в Госдуме. Я сама провела во время праймериз серьезную компанию, 52 встречи было с нашими заводчанами, а более 100 с жителями сел Стерлитамакского избирательного округа. Шансы на победу у нас были очень хорошие, и поэтому происходит такое беспрецедентное давление - сказала Марина Бортова. – Я приняла решение подать заявление об отказе с участия в праймериз, чтобы не навредить «Единой России».