И.о. главы ДУМ Башкирии Айнур Биргалин: «Говорят, я молодой и злой»

— Раскол все еще имеется, наверное. Не то, чтобы в управлении, а в мечетях. Это, прежде всего, связано с недоработкой со стороны бывшего руководства. У нас ислам, все мусульмане, мы одному Господу поклоняемся, в одну сторону молимся, одного пророка почитаем, одну книгу принимаем. Но по факту, оказывается так, что для кого-то авторитетным ученым в получении религиозных знаний является один человек, а для другого — другой. Тут даже вопрос не в салафитах и суфиях. И там, и там есть несколько течений и конфликты возникают даже внутри одного направления. В каждом из них есть радикалы.