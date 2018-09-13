Кто станет муфтием Башкирии: Айнур Арсланов или его наставник из Сибая

- Это глубоко верующий человек, никем не ангажированный, башкирской национальности, очень мудрый,- рассказывает он. - Семья у него очень верующая. Он заложил медресе рядом со своей мечетью, прекрасно работает с молодежью, у него функционируют приходские школы. Он уважаемый старейшина, к которому идут за советом. У него прекрасно выстроены отношения с органами власти.