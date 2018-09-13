Кто станет муфтием Башкирии: Айнур Арсланов или его наставник из Сибая

Интернет-газета “Реальное время” проанализировала список возможных кандидатов на пост главного мусульманина республики. По данным издания, высока вероятность, что на место Нурмухамета Нигматуллина придет человек из Зауралья.
Почему не Арсланов?
Через два месяца, 21 ноября в ходе отчетно-выборного съезда муфтията имамы Башкортостана определят будущего руководителя уммы на ближайшие пять лет.
Отметим, что Духовному управлению мусульман (ДУМ) РБ подчиняются большинство мечетей республики – 737 из 1300.
Весной в руководстве муфтията Башкирии произошел раскол. Выступая перед мусульманами в Нефтекамске, первый заместитель муфтия Айнур Арсланов раскритиковал своего шефа Нурмухамета Нигматуллина и другого заместителя Аюпа Бибарсова. Арсланов обвинил их в финансовых скандалах вокруг недостроенной мечети “Ар-Рахим” на проспекте Салавата Юлаева и упавшем авторитете духовного управления. Несколько имамов поддержали его.
Конфликт был улажен, однако, по данным “Реального времени”, глава региона Рустэм Хамитов при личной встрече разрешил Нигматуллину побыть муфтием лишь до ноября.
После этих событий, многие уже представляли Айнура Арсланова в роли муфтия Башкортостана. Однако вскоре в глобальной паутине появились порочащие молодого зампреда слухи о том, что якобы в молодости он был связан с некой сибайской ОПГ “Басмачи”. Якобы, из-за этого его кандидатуру не согласовали правоохранительные органы.
Сам Айнур хазрат отрицал корреспонденту “Реального времени” свою связь с криминалом. Подобные слухи он считает “заказом недоброжелателей”.
Арсланов также признался, что не намерен выдвигать свою кандидатуру в предстоящем пленуме.
- Действительно, надо менять руководство ДУМ РБ, требуются реформы, — рассказывает Арсланов «Реальному времени». — Я не стремлюсь к власти, есть люди достойнее меня. Сам я еще работаю над кандидатской диссертацией (по философии). В этом году я также поступаю в Болгарскую исламскую академию, хочу повысить свое религиозное образование. При этом готов активно помогать новому муфтию.
Имамы пусть сами решают
Судя по слухам, место муфтия, якобы, также было предложено журналисту Мурату Лукманову, ведущему религиозную передачу «Богон Йома» («Сегодня Пятница») на телеканале БСТ. Сам журналист отрицает подобное предложение.
Также во всемирной паутине активизировался 28-летний уфимский имам Айнур Биргалин, которого некоторые называют кандидатом в муфтии. К тому же с ним встречался член президиума Совета муфтиев России Мукаддас Бибарсов во время поездки в Уфу.
Однако, по уставу ДУМ РБ, оба кандидата не подходят в роли муфтия республики, так как не имеют 10-летнего стажа в руководящей должности в религиозной организации.
Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков сообщает, что у него отсутствует информация о том, кто какую кандидатуру выдвинет.
- Пусть это решают сами имамы. Мы не можем вмешиваться в деятельность централизованной религиозной организации. Но наблюдать, конечно, будем. У Духовного управления мусульман Республики Башкортостан более 730 приходов. Поэтому уважаемым имамам нужно взвешенно подойти к тому, кому отдать голос, - считает он.
Вячеслав Пятков видит у Айнура Арсланова большое будущее, вспомнив, как он поднял молодежный отдел и провел успешную акцию «Ислам против экстремизма».
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также не намерен вмешиваться в ход выборов муфтия в соседней республике. При этом, летом Айнур Арсланов и Камиль Самигуллин провели встречу и этот факт некоторые приняли за то, что башкирский зампред пожелал заручиться поддержкой татарских религиозных кругов.
Уважаемый аксакал Зауралья
По данным «Реального времени», скорее всего, следующим муфтием Башкортостана станет имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Именно на него делают ставку башкирские власти.
Корреспондент издания предполагает, что, скорее всего, будет создана так называемая «английская монархия», где роль «свадебного короля» отведут Газизову, а вся власть сосредоточится в руках Айнура Арсланова. А потом, набравшись опыта, Арсланов сменит Газизова. Примечательно и то, что Айнур Арсланов, Нурмухамет Нигматуллин и Агляметдин Газизов – все уроженцы города Сибая.
Пока неизвестно, что думают по этому поводу в Совете муфтиятов России, возможно, у Равиля Гайнутдина имеются свои планы. По данным Пяткова, в скорем времени как раз состоится встреча с Равилем хазратом.
Первый зампред ДУМ РБ просит поддержать кандидатуру Газизова. «Я знаю его много лет. Он мой учитель, который вырастил и меня, и многих имамов, региональных муфтиев. Десятки его учеников работают по всей России. Его уважают. Все Зауралье будет голосовать за него», - рассказывает Арсланов.
По его рассказам, еще 10-15 лет назад Газизову предлагали стать муфтием, но тот отказывался. Возможно, Айнуру Арсланову на этот раз удалось уговорить своего наставника.
Сам Агляметдин-хазрат не против исправить работу ДУМ РБ. «Должны издаваться книги, газеты, поддерживаться сайт. Вы сами пишете о проблемах хаджа, когда люди в Башкортостане остались без квот. Нужно обратить внимание на халяль, проблему образования. Кадровый голод у нас стоит на первом месте. Непонятно, куда расходуются гранты, выделяемые муфтияту. Единственно — хорошо работал молодежный отдел», - рассказывает он.
В случае избрания муфтием, он надеется поставить Арсланова правой рукой, а вот нынешнего муфтия Нурмухаметова не желает видеть в своих рядах.
Агляметдину Газизову 69 лет, женат, воспитал троих детей. В молодости работал каменщиком и ветработником. Закончил знаменитое медресе «Мир-Араб» в Бухаре (Узбекистан), заочно учился в медресе 1000-летия принятия ислама в Казани. Работает имамом в Сибае более 30 лет.
Вячелав Пятков хорошо отзывается о имаме-мухтасибе Сиабя.
- Это глубоко верующий человек, никем не ангажированный, башкирской национальности, очень мудрый,- рассказывает он. - Семья у него очень верующая. Он заложил медресе рядом со своей мечетью, прекрасно работает с молодежью, у него функционируют приходские школы. Он уважаемый старейшина, к которому идут за советом. У него прекрасно выстроены отношения с органами власти.
Вячеслав Петрович добавил, что благодаря работе аксакала в Зауралье наведен порядок. Однако еще 10 лет назад там происходили конфликты (например, захват мечети группой мусульман). Теперь, по его словам, в религиозном отношении это устойчивый регион, где мирно проживают мусульмане и христиане.