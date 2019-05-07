Я добился отставки муфтия: Заместитель экс-главы ДУМ Башкирии покинул пост

Как стало известно Медиакорсети сегодня, Айнур Арсланов покинул пост заместителя Духовного управления мусульман республики (ДУМ РБ).
Его называли одним из главных претендентов на пост председателя ДУМ РБ, но после ухода в отставку главы ДУМ Башкирии Нурмухамета Нигматуллина ситуация поменялась.
Напомним, 29 апреля он официально подал в отставку, связав это со строительством мечети-долгостроя «Ар-Рахим». Теперь ДУМ РБ временно, до выборов председателя в ноябре, управляет 29-летний имам Айнур Биргалин. По его словам, уход Айнура Арсланова, занимавшего пост заместителя мусульманской организации с 2013 года, не стоит связывать с ним, поскольку решение об этом было принято еще до этого.
- Решение об уходе Айнура Арсланова было принято еще до моего назначения, - прокомментировал Медиакорсети Айнур Биргалин. - Кадры в ДУМ действительно будут оптимизированы, но прежняя команда также останется с нами работать.
Сам Айнур Арсланов так прокомментировал свой уход:
- Свою миссию в ДУМ РБ я считаю завершенной. Она состояла в том, чтобы муфтий Нурмухамет покинул свой пост, дал дорогу развитию, реформам. Меня действительно просили и просят до сих пор выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя духовного управления, но я никогда не хотел им быть,
По его словам, весь будущий год он намерен посвятить науке.
- Мне предложили работу в Институте духовной безопасности при БГПУ им. М. Акмуллы. Я намерен дописать диссертацию, посвящу свое время самообразованию. Разумеется, мне небезразлична судьба уммы. Если я увижу угрозу ей, я не останусь в стороне, - заявил также Айнур Арсланов.
Напомним, выборы нового председателя должны были состояться в ноябре прошлого года. Тогда в списке кандидатов были нынешний муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин, руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов, уфимский имам Айнур Биргалин и сибайский имам Агляметдин Газизов. Список кандидатов был принят единогласно.
Весной прошлого года в руководстве муфтията Башкирии произошел раскол. Выступая перед мусульманами в Нефтекамске, первый заместитель муфтия Айнур Арсланов раскритиковал своего шефа Нурмухамета Нигматуллина и другого заместителя Аюпа Бибарсова. Арсланов обвинил их в финансовых скандалах вокруг недостроенной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева и упавшем авторитете духовного управления. Несколько имамов поддержали его.
Конфликт был улажен, однако, по данным «Реального времени», бывший глава региона Рустэм Хамитов при личной встрече разрешил Нигматуллину побыть муфтием до ноября 2018 года. Несмотря на это, пост председателя он занимал до апреля 2019 года.
После этих событий, многие уже представляли Айнура Арсланова в роли муфтия Башкортостана. Однако выборы главы ДУМ РБ так и не состоялись, поскольку в регионе сменилось руководство, а это серьезно повлияло на обстановку в духовном управлении.
Отметим, другой претендент на кресло муфтия Аюп Бибарсов остался в ДУМ на прежней должности.