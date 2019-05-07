Я добился отставки муфтия: Заместитель экс-главы ДУМ Башкирии покинул пост

- Свою миссию в ДУМ РБ я считаю завершенной. Она состояла в том, чтобы муфтий Нурмухамет покинул свой пост, дал дорогу развитию, реформам. Меня действительно просили и просят до сих пор выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя духовного управления, но я никогда не хотел им быть,