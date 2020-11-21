Белая халатность. В Уфе семья умершей пациентки винит медиков в жестоком равнодушии

Самое главное, что настораживает в этой выписке, — информация об анализе крови на Covid-19 иммуноглобулины М и G от 28 октября с результатом «не обнаружено». Обратимся для верности к медицинским источникам, где написано, что в случае заражения коронавирусной инфекцией антитела M образуются в организме на пятый день, а антитела G — примерно на 10-й день болезни. Результат этого анализа подтверждает, что на тот момент пациентка антител в крови не имела, а значит, она только что заразилась. И совершенно очевидно, что произошло это в стационаре, где она к тому моменту пробыла уже почти неделю. Инкубационный период вируса ковида от 7 до 14 дней,констатировал консультант.