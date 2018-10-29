Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Учитель Хабирова предупредил: Власть – это один из самых опасных вирусов
Мнение
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Халиль Барлыбаев
Доктор экономических наук, доктор философских наук, заслуженный экономист РБ

Учитель Хабирова предупредил: Власть – это один из самых опасных вирусовМнение

Сегодня, 16:42
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох