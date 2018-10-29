Учитель Хабирова предупредил: Власть – это один из самых опасных вирусов

О Рустэме Хамитове

Считаю, что отставка Хамитова - это была давно назревшая проблема. Полагаю, что в свое время его назначение президентом Башкирии было ошибкой тогдашнего президента РФ Д.А.Медведева. Во всяком случае тогда в так называемом шорт-листе кандидатов Рустэм Хамитов занимал последние места, были и более достойные кандидатуры, но разнодействующие силы в борьбе за высокий пост обеспечили решение, которое состоялось.

Ошибочность этого решения проявилась и в процессе работы Хамитова, особенно после его ухода, о чем, как минимум, можно судить по критическим замечаниям из разных источников.

В своих редких выступлениях я говорил о своих ожиданиях от него как от ученого - научного подхода к реализации экономических проблем, как от интеллигентного человека - более глубокого понимания менталитета народа республики, а как от опытного эколога - решительных действий в области экологии. К сожалению, ни одно из пожеланий оказалось не только невыполненным, наоборот - проблемы усугублялись и умножались. Очевидно, что для управления такой сложной республикой как Башкортостан нужны особые лидерские качества руководителя.

О Радии Хабирове

В свете последних событий, считаю, что это несколько запоздалый шаг. Так поступить надо было по истечении первого срока пребывания на посту бывшего главы республики и даже раньше.

Работа в Красногорске дала Хабирову хороший опыт, но на мой субъективный взгляд, это был определенный «зигзаг» в биографии, а необходимого управленческого опыта у него достаточно было давно. В сегодняшней ситуации он вернулся в республику на аварийную службу. Радия Хабирова я знаю, пожалуй, несколько лучше многих других, ибо я ему на юридическом факультете БГУ два года подряд преподавал марксистскую политэкономию, вырабатывающую в человеке креативные, системные и результативные принципы человеческого мышления, а также склонность к поиску и нахождению научной истины, стремлению к социальной справедливости и свободе человека от угнетения в философии и в жизни.

Радий был круглым отличником. Помню, мы, выступая командой из пяти студентов юрфака БГУ, заняли первое место по России среди юридических вузов на олимпиаде по политэкономии, состоявшейся в Саратове. Сегодня он - уже зрелый государственный деятель и политик, хорошо усвоивший императив «политика – это искусство возможного», а не «посягательство на невообразимое», как утверждают некоторые.

Когда Хабирова призвали стать главой Администрации президента Башкирии, я сразу позвонил ему и сказал: «Радий, будь осторожен, там тебя могут сильно подставить». Он ответил очень коротко: «Халиль Абубакирович, я пришел работать!». А я ему в ответ сказал: «Правильно, достойный ответ, работай».

Всем известно, в какие переплеты он попадал в последующем, которые навсегда могли испортить ему жизнь. То, что он с успехом преодолел эти преграды, говорит о его политическом и служебном таланте. Лично я, например, не смог добиться такого исхода для себя, хотя на судьбу не жалуюсь, занимаясь высокой наукой московского уровня.

Разумеется, я слежу за новостями из Башкирии по всем доступным источникам. Сразу видно, что Радий Хабиров вполне освоил искусство человека быть на своем месте. Пока все поступки соответствуют параметрам современного руководителя и по содержанию принимаемых решений, и по форме их обнародования. Как говорится, «орла видно по полету». Если он сумеет выдержать заданный себе темп, то многого достигнет.

Но есть на пути у любого крупного руководителя немало ловушек, главным среди которых является то, что «власть – это один из самых опасных вирусов, заражающих организм человека и прежде всего его мозг». Это известно из всей истории человечества, в том числе из новейшей истории нашей страны и республики. Уверен, в его характере достаточно «иммунитета» от этого вируса.

О Муртазе Рахимове

Что касается получения Рустэмом Хамитовым награды от Радия Хабирова и встречи нового руководителя Башкирии с ее первым президентом Муртазой Рахимовым, то это политически и нравственно верные шаги. У нас сложилась ущербная практика, когда в истории России, СССР и Башкирии не было ни одного нормального лидера, почти все задним числом были оболганы и опорочены, что не присуще цивилизованным странам. Это обществу и действующему руководству не приносит никакой пользы.

Сведения о том, что было в прошлом между ушедшими и нынешними руководителями, лучше оставить истории и не отравлять ими сегодняшнюю жизнь. В этом смысле хорошую реакцию проявил и первый президент РБ Муртаза Рахимов, сказавший, что в прошлом отношения между ним и Радием Хабировым провоцировались третьими лицами, имевшими своекорыстные цели.

Муртаза Рахимов как дитя своего времени имел слабое представление о том, что и как происходит в обществе, больше был «красным директором», чем крупным экономистом или политиком (помню, как он ругал ученых и политологов, просил меня объяснить, что такое «акция»?!).

Во всяком случае, можно уверенно сказать, что он сам никак не мог и не был личным инициатором имевших в годы его руководства республикой крупных злоупотреблений, хотя и не был лишен недостатков, присущих каждому человеку. В целом он проявил себя глубоко порядочным и квалифицированным управленцем, особенно в первые годы президентства.

Только в середине своего пребывания на высоком посту он, по его собственному признанию, попал под влияние «третьих лиц». Поэтому сегодняшние авторы, пишущие и вещающие о нем различные пасквили, ради собственного пиара, на мой взгляд, «дергают за хвост старого льва», что не принято в нашем народе.

Муртаза Рахимов жил своими «советскими» убеждениями, действовал в русле того, что подсказывали его «доверенные» лица, и часто не видел, как те добиваются своих ненасытных своекорыстных целей, далеко не соответствующих его «советским» представлениям.

Нельзя сказать, что Муртазой Губайдулловичем «манипулировали». Если он вникал в порядок вещей, то круче его никого не было. Но при этом он был слишком доверчив в отношении близкого окружения, некоторые нередко обманом внедрялись в его доверие и часто безгранично этим пользовались.

Не скрою, в начале 1990-х гг. мы тоже, воспользовались данным обстоятельством, но без обмана и злоупотреблений. Пользуясь полным его доверием, нам удалось издать десятки указов, постановлений и распоряжений, предохранивших государственную собственность Башкирии от разбазаривания, как это произошло по всей России. Так что сегодняшние государственные акции в размере более 57 процентов в Роснефти и 25 процентов + 1 акция в распоряжении правительства РБ, да и тот более чем 2-миллиардный благотворительный фонд, которым ныне распоряжается Муртаза Рахимов, – это отдаленный результат нашего совместного с ним труда 25-летней давности. Так работает «невидимая рука рынка», превращаясь в «видимую руку государства».

В моей практике был и такой случай, когда в 2003 году я выдвигался на второй срок депутатом Госдумы РФ, мою кандидатуру «забаллотировали» и не пропустили. Тогда тоже сработали «третьи лица», претендовавшие на высокие посты в республике и испугавшиеся того, что я в Госдуме мог набрать самый высокий рейтинг среди башкирских депутатов и составить им конкуренцию. При этом могу заверить, что таких планов у меня никогда не было, ибо депутатство мне нужно было только ради достижений в науке, к чему я стремлюсь до сих пор. Об этом свидетельствуют две монографии, опубликованные тогда мной в издании Госдумы.

Имена «третьих лиц» известны, не будем прославлять и марать страницы портала их упоминанием. А Радий Хабиров тогда только что был назначен главой администрации президента Башкирии и исполнял чисто технические функции в команде действующего президента. Он ничем мне не смог бы тогда помочь, только сам пострадал бы. При этом я не почувствовал чего-либо предосудительного в его поведении по отношению ко мне. Думаю, что здесь сработало умение Радия Хабирова пренебречь отдельными несущественными моментами, чтобы не отказываться от средств достижения более высоких целей. Такова сущность политики.

Советы бывшему студенту

Полагаю, что Радий Фаритович сам знает лучше всех, как справиться со своими сложными и трудными задачами. Ему сейчас нужны полное доверие, мощная и широкая поддержка общественности республики. Но я могу дать несколько советов самого общего характера.

Конечно, самое главное – это правильный подбор кадров по тем принципам, которые он сам провозгласил. 90 процентов успеха его деятельности зависит от этого. Мы видели, как сильно пострадал из-за ущербной кадровой политики первый президент РБ.

Я рекомендовал бы Радию продолжать сближаться с народом, не отчуждаться и не отказываться от общения со всеми, даже самыми разнообразными и радикальными общественными силами, учитывать результаты такого общения в работе.

Нужно более пристальное внимание уделять науке, принципам научного управления обществом, современным формам просвещения народа и опережающего образования.

Радий Хабиров свободно владеет двумя государственными языками Башкирии. Будучи истинным интернационалистом, он на своем примере мог бы показать образец общения на этих языках, своим примером демонстрируя и укрепляя дружбу между представителями различных народов республики, как это делают главы Татарстана, Чеченской Республики, Якутии и других регионов страны.

Мы являемся свидетелями того, как во всем мире ныне острое и громадное морально-политическое значение приобретает проблема языка. Глубину этой проблемы сегодня многие не понимают, и это приносит немало несчастий. Во всяком случае, можно утверждать, что если бы не было такой проблемы, например, в Украине, то не было бы той вражды, которая ныне существует между нашими государствами.