На радость детям: 5 способов сделать летние каникулы веселее и ярче

Никто же не сомневается, что спорт и лето прекрасно сочетаются? Спать по полдня будут осенью, когда зарядят дожди, а сейчас самое время бегать, прыгать, кувыркаться и совершать прочие физические упражнения, чтобы заряжаться здоровьем.

Ну, и, конечно же, заниматься этим следует по-умному, чтобы получить максимум пользы и не навредить детском организму.

В Уфе можно отправиться в «Фитнес-Лето» — это детский фитнес-лагерь дневного пребывания (с 9 до 18 часов) в «Фитнес-Сказке 3000», где работают группы с трехразовым питанием для детей от 6 до 12 лет.

Взрослые, вы только представьте, какие фитнес-занятия ждут ваших детей в этом детском фитнес-лагере «Фитнес-Сказка 3000»: кикбоксинг, скалодром, акробатика, танцы, увлекательная анимация, творческие мастер-классы, экскурсии, ну, и само собой — прогулки и игры на свежем воздухе.

Выбирайте удобный формат: на 1 день — 2000 руб., на 5 дней — 7700 руб., на 10 дней — 14000 руб.

И этой еще не всё!

Тех, кто родился летом, приглашают отметить в «Фитнес-Сказке 3000» веселый день рождения с любимыми героями. Вас ждут спортивно-развлекательные программы с поиском клада и аквагримом для детей от 3 лет. Тематика зависит от возраста детей. Выбрать подходящую программу Вы можете на сайте: skazka3000.ru

Адрес: Уфа, ул. Менделеева 134/7.

Уточнить информацию и записаться можно по телефону: +7(347) 216-30-00.