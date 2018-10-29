Сотворение здоровья: Лечебное голодание в санатории «Радуга» изменит жизнь к лучшему

Какие показания есть для лечебного голодания?

Среди показаний для прохождения лечебного голодания в условиях санатория «Радуга» есть такие недуги, как заболевания органов дыхания - бронхиальная астма, астматический бронхит. Как показывает опыт врачей, практикующих лечебное голодание в санатории «Радуга», практически у всех больных с проблемами органов дыхания через несколько дней прекращаются приступы удушья. В процессе голодания удается значительно уменьшить количество принимаемых пациентом гормонов, а в некоторых случаях даже отказаться от них. Курс лечебного голодания даст организму возможность отдохнуть от лекарств, очистить его, вывести шлаки и аллергены.

У больных, страдающих гипертонической болезнью 1 и 2 стадии, как правило, на 3-4-й день голодания начинает снижаться давление и появляется возможность снизить прием лекарств или даже на время отказаться от них вовсе. Конечно, в дальнейшем пациенту придется принимать гипотензивные препараты постоянно, но отдых от лекарств позволил разгрузить на время сердце и в дальнейшем контролировать давление медикаментами.

Избавление от метаболического синдрома (комплекса метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний) при помощи лечебного голодания само собой разумеется.

При лечении инсулиннезависимого сахарного диабета также практикуется лечебное голодание. На фоне лечебного голодания значительно улучшается общее состояние, уменьшается содержание сахара в крови, уменьшаются или пройдут боли в конечностях, пройдет онемение и судороги.

При избавлении от таких заболеваний кожи, как псориаз, экзема, нейродермит, атипический дерматит, эффективность лечебного голодания также не вызывает сомнений. Параллельно можно пройти курс лечения у дерматолога, в том числе и с применением современного лазерного оборудования – эксимерного лазера.

Хорошо помогает лечебное голодание также и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - хроническом холецистите, жировом и токсическом гепатозе, застое желчи в желчном пузыре и в протоках, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Эффективность лечебного голодания при заболеваниях костно-мышечной патологии отмечается всеми кто проходит курс лечебного голодания. Среди них - остеохондроз, протрузия и грыжа межпозвоночного диска, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, артриты и полиартриты различного происхождения, пяточная шпора, а также стоит особо отметить положительный эффект от лечебного голодания при ревматоидном полиартрите и псориатическом артрите. Комплексное воздействие лечебного голодания, приводит к быстрому улучшению работы костно-мышечного аппарата, исчезновению болей и тугоподвижности суставов. Уже с первых дней лечебного голодания отмечается значительное уменьшение болей при остеохондрозе позвоночника, артрозах и артритах различной этиологии. Уже при недельном курсе лечебного голодания, отмечается значительное улучшение в работе всей костно-мышечной системы. При лечебном голодании увеличивается подвижность во всех суставах, практически полностью исчезают боли при движениях в позвоночнике. Естественно, что для того что бы добиться хороших результатов при длительных хронических заболеваниях позвоночника и суставов, протекающих со значительными изменениями в тканях и деформациями, необходимы более длительные сроки лечебного голодания.

Помогает лечебное голодание также и при синдроме хронической усталости, способствует омоложению организма, очищению организма после приема большого количества медикаментов, при хронических отравлениях и аллергии на пищевые продукты, а также при ожирении и даже фригидности у женщин и импотенции у мужчин.