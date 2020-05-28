Когда будет вакцина от COVID-19 и как она связана с чипированием населения

Какие бывают вакцины?

На сегодняшний день в мире используют несколько основных типов вакцин. Некоторые из них уже проверены десятилетиями, а другие еще считаются экспериментальными и не изучены до конца.

Вакцины на основе ослабленного и инактивированных вирусов. Первый способ применяют еще с середины прошлого века. Например, в вакцинах против ветрянки, краснухи и паротита. Инфицируя животных, получают мутировавший, но похожий на исходный вирус. Он и вырабатывает у привитого человека иммунитет. Вакцина с самой высокой эффективностью. Второй способ также считается проверенным и надежным. Он использует вирусы, не способные заражать клетки. Так делают в прививках против коклюша и полиомиелита.

Векторные вакцины создают на основе других вирусов (обычно безобидных) с встроенным участком генома от COVID-19. Носитель служит вектором для направления в клетки. Такой тип вакцин изучен плохо, но считается, что их действие будет как у «живых» вакцин только без способностей к мутациям.

Вакцины на основе ДНК и РНК содержат вирусную молекулу «шаблон», с которого напрямую считывается вирусный белок, либо кольцевую молекулу ДНК с «планом действий» по выработке вирусного белка. Эти вакцины еще плохо изучены, но именно они позволяют выработать стойкий иммунитет, как у «живых» вирусных вакцин.

Белковые вакцины настраивают организм на иммунный ответ. Их создают на основе белков-антигенов – фрагментов самих вирусов. Это самый безопасный вид вакцин, поэтому время запуска вакцины минимальное. Из минусов – трудности с получением достаточного количества белков-антигенов.