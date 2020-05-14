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Зачем ученые разрабатывают смертельные вирусы типа COVID-19
14 мая, 17:43Фото: pixabay.com
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Коронавирус ворвался в нашу жизнь настолько внезапно, что породил множество теорий заговора. Одна из них гласит, что либо китайцы, либо американцы специально разработали COVID-19 в научной лаборатории.
Подтверждений этой теории нет, но учёные по всему миру действительно исследуют опасные вирусы в лабораториях, а порой даже пытаются сделать их более смертоносными. Мы изучили материалы зарубежной прессы об этих проектах и рассказываем, зачем нужны такие эксперименты и насколько они опасны.