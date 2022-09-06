Путь к знаниям открыт: выбираем оптимальный способ оплаты обучения

Поэтому правы те, кто выбирает в качестве оптимального способа внесения платы за учебу – онлайн-платежи. Мы решили "затестить" этот процесс на примере сервиса "СберБанк Онлайн". И вот что выяснили:
Если платить за учебу через Сбербанк Онлайн или с помощью услуги Автоплатёж (о которой мы еще расскажем чуть позже), комиссия составит всего 1% от суммы и точно не превысит 500 рублей. А теперь вспомните, сколько нужно внести за обучение! Сразу чувствуется реальная выгода.
Поскольку подавляющее большинство учебных заведений внесены заранее в базу Сбера, плательщику, скорее всего, не придется вручную набирать название нужного вуза и его реквизитов на компьютере или телефоне в нужной графе. Соответственно, отсутствует риск ошибиться и невзначай перевести деньги на счет другой организации.
Внести деньги за обучение можно по названию учебного заведения или по его ИНН. Для этого следует зайти в Сбербанк Онлайн во вкладку «Платежи», выбрать «Образование», а потом найти нужную организацию в поиске в правом верхнем углу.
Чтобы не вводить длинные реквизиты, можно поступить проще и отсканировать QR-код (если таковой, конечно, имеется) на платежном документе. При этом некоторые QR-коды можно отсканировать просто с камеры, а для некоторых нужно будет зайти в приложении «Сбербанк Онлайн», выбрать там опцию «Сканировать QR-код» и навести камеру на QR из платежного документа.
Если вы хотя бы раз оплатите счет организации, иконка компании сохранится в разделе «Мои операции». Так что в следующий раз для оплаты достаточно будет зайти в Сбербанк Онлайн во вкладку «Платежи», далее — «Мои операции» и нажать на нее.
Кстати, для того, чтобы не пропустить срок внесения платы за следующие семестры (обычно оплачивать обучение в вузе нужно примерно раз в полгода, а платить за курсы и общежитие — раз в месяц), в Сбере есть сервис «Автоплатёж». Настроить его можно в мобильном приложении или веб-версии «СберБанка Онлайн» (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»).
После этого деньги в пользу поставщика услуги будут регулярно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с введенной суммой. За день до исполнения платежа вы получите сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При этом, если по какой-либо причине вы хотите отменить платеж, это можно сделать в один клик.
Если вдруг возникнет необходимость вернуть средства (или же их часть), внесенные за обучение, для этого понадобится предъявить чек. Понятно, что чек, полученный в кассе, может потеряться или выцвести. Зато с чеком, который вы сохраните в электронном виде и для надежности перешлете себе на почту или в соцсети, такого не произойдет. И при этом он есть и останется полноценным документом об оплате
В приложении «Сбербанк Онлайн» папка с чеками всегда находится под рукой. В истории ваших операций надёжно хранятся чеки и квитанции по платежам с карты, которые вы совершали в личном кабинете и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также в банкоматах. Нужный документ можно быстро найти по названию компании или по категории.
Для этого воспользуйтесь строкой поиска в «Истории операций» интернет-банка или нажмите значок поиска в разделе «История» в приложении.
Помимо оплаты обучения, при помощи сервиса «Сбербанк Онлайн» можно оплатить проживание в общежитии, а также дополнительные курсы — как учебные, так и развивающие — и прочие платные услуги, которые вам понадобятся.
Интересно, что своим опытом пользования сервисом, охотно делятся сотрудники Сбера, включая руководителей. Например, управляющий Башкирским отделением Сбера Азамат Салихов рассказывает о том, как он сам оплачивает обучение дочери и почему это выгодно, быстро и надежно:
Моя дочь — студентка, а потому все эти предучебные хлопоты мне хорошо знакомы. Когда дорога каждая минутка — начинаешь ценить сервисы, которые позволяют что-то делать непосредственно из дома. Один из таких — оплата обучения в СберБанк Онлайн. Но помимо того, что это быстро, это еще и более экономично. Мы выявили наиболее частые вопросы от наших клиентов по этой теме и подготовили памятку для тех, кому сейчас очень актуальны ответы на них.
Если остались вопросы, ответы на них можно найти на сайте Сбера или же проконсультироваться, позвонив с мобильного телефона на номер 900. Кстати, такой звонок можно сделать, в том числе, напрямую из приложения «Сбербанк Онлайн».