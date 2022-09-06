Путь к знаниям открыт: выбираем оптимальный способ оплаты обучения

Если вы хотя бы раз оплатите счет организации, иконка компании сохранится в разделе «Мои операции». Так что в следующий раз для оплаты достаточно будет зайти в Сбербанк Онлайн во вкладку «Платежи», далее — «Мои операции» и нажать на нее.

Кстати, для того, чтобы не пропустить срок внесения платы за следующие семестры (обычно оплачивать обучение в вузе нужно примерно раз в полгода, а платить за курсы и общежитие — раз в месяц), в Сбере есть сервис «Автоплатёж». Настроить его можно в мобильном приложении или веб-версии «СберБанка Онлайн» (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»).

После этого деньги в пользу поставщика услуги будут регулярно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с введенной суммой. За день до исполнения платежа вы получите сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При этом, если по какой-либо причине вы хотите отменить платеж, это можно сделать в один клик.