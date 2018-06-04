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Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?
Сегодня, 17:16
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Медиакорсеть публикует памятку, которая обязательно пригодится читателям с наступлением жаркого лета.
В этом году уже утонуло пять человека, из них двое мужчин, одна женщина и два ребенка. Прохладная погода пока не пробудила у людей интерес к купанию, но по прогнозам синоптиков, совсем скоро лето должно вступить в свои права. По крайней мере, с 1 июня купальный сезон официально уже открыт. Накануне открытия купального сезона водолазы поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям провел обследование дна и очистил от мусора официальные пляжи в Башкирии. Кроме того, 81 выезд планируется совершить для выставления временных спасательных постов в местах, не оборудованных для купания. Тем временем Медиакорсеть решила морально подготовить читателей к активному отдыху на воде и опубликовать полезные советы о поведении во время купания и плавания на водоемах.