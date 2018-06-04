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Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?

Сегодня, 17:16