Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?

Какие места для купания лучше выбирать?

В прошлом году в Башкирии действовали 37 пляжей, 14 из которых находились на территории детских оздоровительных лагерей. В этом году их количество должно остаться на том же уровне.

В Уфе будут организованы девять зон отдыха на воде. Это пляжи: «Солнечный» и «Бельский» - на реке Белой в Кировском районе, «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» и «Кашкадан» - на реке Уфа в Октябрьском районе, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом в Калининском районе, «Песчаный» на реке Уфа также в Калининском районе, «Карьерный» в Демском районе.

Также большой популярностью у жителей республики пользуется отдых на берегах прекрасных озер Башкирии: Аслыкуль (рядом с деревнями Янги-Турмуш и Купоярово в Давлекановском районе), Талкас (на западном склоне реки Ирендык в Баймакском райне), Яктыкуль (в Абзелиловском районе), Кандрыкуль (неподалеку от села Кандры в Туймазинском районе), Голубое (неподалеку от деревни Новомусино в Кармаскалинском районе), Аушкуль (рядом с деревней Старобайрамгулово в Учалинском районе), Красный Ключ (рядом с селом Красный Ключ в Нуримановском районе).

Более полный список пляжей республики, разрешенных для купания, можно найти на сайте регионального управления МЧС РФ.

Если все-таки ваш выбор пал на место, необорудованное для купания, проверьте, действует ли там сотовая связь. В случае ЧП вам понадобится оперативно вызвать спасателей или медиков.

Место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 метров), нет сильного течения и водоворотов. Купаться в таком месте лучше только с использованием надувных кругов и других надежных плавательных средств.