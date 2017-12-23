Политолог: Глава Башкирии не любит общаться с людьми, как истинный ученый

Известный эксперт Аббас Галлямов в рамках медиаланча в агентстве «Медиакорсеть» поделился мнением о социально-экономических событиях и своими оценками роли различных политических персонажей в развитии региона и страны.

Медиа-ланч Видео: ИА "Медиакорсеть"

Политолог Аббас Галлямов в интервью журналисту ИА "Медиакорсеть" Шамилю Валееву рассказал, почему, с его точки зрения, проблема отчуждения человека от системы приняла у нас катастрофические масштабы, поделился своими наблюдениями за лидерами мнений и проанализировал мотивы их поступков.