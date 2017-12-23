Политолог: Глава Башкирии не любит общаться с людьми, как истинный ученый

Политолог: Глава Башкирии не любит общаться с людьми, как истинный ученыйМедиа-ланч
Вчера, 21:37Шамиль ВАЛЕЕВ
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Известный эксперт Аббас Галлямов в рамках медиаланча в агентстве «Медиакорсеть» поделился мнением о социально-экономических событиях и своими оценками роли различных политических персонажей в развитии региона и страны.
Медиа-ланч
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Видео: ИА "Медиакорсеть"
Политолог Аббас Галлямов в интервью журналисту ИА "Медиакорсеть" Шамилю Валееву рассказал, почему, с его точки зрения, проблема отчуждения человека от системы приняла у нас катастрофические масштабы, поделился своими наблюдениями за лидерами мнений и проанализировал мотивы их поступков.
Среди персон, поступки и решения которых комментирует Аббас Галлямов, есть глава Башкирии Рустэм Хамитов и другие заметные политические фигуры.
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