Видео избиения собаки на улице в Уфе вызвало широкий резонанс

Сегодня, 31 июля, бурное обсуждение в соцсетях развернулось вокруг видео, на котором некий молодой человек ведет по улице собаку и несколько раз при этом наносит ей удары ногами. Инцидент был зафиксирован на улице Жукова в Сипайлово и вызвал бурю негодования у пользователей соцсетей.

Тем временем, как сообщил канал БСТ, мужчина, узнав про обсуждение его поведения в соцсетях, опубликовал покаянное послание, в котором объяснил, что он занимается временной передержкой собак. Пес, которого он несколько раз пнул, сбежал от него. Собаку пришлось ловить два с лишним часа, и это сильно вывело 20-летнего парня из себя.

- Я просто опаздывал на работу, вспылил. Мне очень-очень стыдно за этот поступок, сердце кровью обливается, - заявил молодой человек и рассказал, что никогда не обижал ранее собак.