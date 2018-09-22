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Дело о банкротстве подрядчика мечети “Ар-Рахим” в Уфе прекращено Арбитражным судом

22 сентября 2018, 10:00
На банкротстве “Алтын курая” – подрядчика строительства мечети “А-Рахим” настаивала межрайонная налоговая служба еще с ноября прошлого года.

Однако застройщику удавалось переносить разбирательство в суде несколько раз, уверяя, что он собирается погасить долги и решить проблему, сообщает “Коммерсант”.

В эфире уфимского “Эха Москвы”, вчера, 20 сентября, управделами Духовного управления мусульман Башкирии Ильдар Ишеев сообщил, что проблема вокруг строительства мечети известна президенту страны. По словам Ишеева, об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

В то же время “Эхо” сообщает, что в правительстве отрицают данные Ишеева о словах Марданова. По их словам, премьер-министр никогда не говорил об информированности Владимира Путина.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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