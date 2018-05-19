В Башкирии легковая машина въехала в фуру и загорелась

В Башкирии легковая машина въехала в фуру и загореласьВидео
Сегодня, 15:08Разиф Абдуллин
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Это произошло в Благоварском районе.
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Сюжеты: Видео
Сегодня днем на трассе М-5 в Башкирии произошло ДТП с участием большегруза. Видео происшествия разместили в группе БашДТП Вонтакте.
Близ поселка Топоринка Благоварского района легковой автомобиль столкнулся с фурой, а затем загорелся.
— Водитель жив, — сообщил очевидец происшествия.
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