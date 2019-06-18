Жители Башкирии обратились к Путину с просьбой сохранить Куштау

Жители Башкирии обратились к Путину с просьбой сохранить КуштауВидео
18 июня, 15:04Злата Зукович
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Жители Шихана, Урняка и Карасевки обратились к президенту РФ Владимира Путина с просьбой не отдавать в разработку шихан Куштау.
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Видео: Youtube.com
Месяц назад из департамента по особо охраняемым территориям Минприроды РФ пришел ответ на их обращение, где представители ведомства высказались за создание в Ишимбайском районе Башкирии особо охраняемой территории федерального значения.
Жители просят президента не допустить повторения судьбы шихана Шахтау, от которого остались «мертвые белые моря и отвалы отходов производства».
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