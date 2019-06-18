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Жители Башкирии обратились к Путину с просьбой сохранить Куштау
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Жители Башкирии обратились к Путину с просьбой сохранить КуштауВидео

18 июня, 15:04Злата Зукович
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