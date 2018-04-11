Уфимские пожарные «потушили» пожар в ТРЦ «Мега»

Охранник, первым заметивший возгорание, привел в действие пожарную сигнализацию, которая активировала систему безопасности комплекса. Через несколько секунд посетители начали покидать здание по 50 путям эвакуации. Магнитные замки на них разблокировались в момент подачи сигнала тревоги. Когда большая часть посетителей покинула опасную зону, на стоянке был развернут мобильный пункт помощи, где можно было получить теплый плед и дождаться ликвидации угрозы.