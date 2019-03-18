В Башкирии местные жители пытались отбиться котом от напуганного лося

В Башкирии местные жители пытались отбиться котом от напуганного лосяВидео
Сегодня, 11:56
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В интернете появилось видео, на котором жительница бросила в лося кота.
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Видео: facebook.com
Сюжеты: Видео
В городе Октябрьском заблудившийся испуганный лось бродил по улицам города, и даже, по некоторой информации, покорёжил насколько автомобилей. Животное удалось успокоить после дозы транквилизатора. Сейчас выясняются детали случившегося.
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