В Уфимском районе браконьеры убили лося

По предварительным данным, двое жителей 56 и 43 лет из сел Михайловка и Алексеевка разделывали тушу молодого лося и раскладывали его по мешкам. Мужчины передвигались по лесу на дорогостоящем квадроцикле, который не был оформлен согласно требованиям Ростехнадзора и не имел регистрационного номера.