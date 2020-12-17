Житель Уфы записал видеобращенние к Путину с просьбой спасти осужденного сына

Сына Олега Ткаченка осудили в 2015 году по обвинению замужней 32-летней жительницы Уфы, заявившей, что тот изнасиловал её и воткнул нож в анус. Следствие установило, что они провели ночь вместе в квартире общих знакомых, а три дня спустя женщина обратилась к врачу и сообщила, что травмировалась при падении, но ещё через две недели сообщила в правоохранительные органы, что была изнасилована. Молодой человек все обвинения отрицал, а его защита пыталась обратить внимание суда на нестыковки в показаниях заявительницы и просила провести судебно-медицинскую экспертизу, но их доводы приняты не были и Ткаченка-младшего приговорили к 13 годам заключения.