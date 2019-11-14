В Башкирии появилось видео с подозреваемым в изнасиловании 10-летней девочки

Журналисты ГТРК-Башкортостан опубликовали видео с незвестным мужчиной, который предположительно надругался в Уфе над 10-летней девочкой. Камеры наружнего видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый заходит в подъезд, где пострадал ребенок.

Напомним, в тот день девочка возвращалась со школы, из-за неработающего лифта ей пришлось подниматься пешком на десятый этаж. Предполагаемый педофил напал на школьницу между 10 и 11 этажом и попытался раздеть. Вспугнули нападавшего вышедшие из квартиры соседи. Сотрудники правоохранительных органов узнали о произошем от родителей ребенка. Девочка рассказала им все в тот же день.