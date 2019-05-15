В Уфе возбудили дело на педофила, напавшего на 12-летнюю в подъезде

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Напомним, 13 мая в следственный отдел поступило сообщение о нападении неустановленного мужчины на 12-летнюю девочку, которое было совершено днем в лифте многоэтажки около остановки «Спортивная».
Между тем, следователи рассказали картину произошедшего. Преступнику, к счастью, не удалось воплотить задуманное до конца. Ему помешали соседи, которые откликнулись на крики школьницы. Напомним, девочка шла после уроков домой, когда на нее напал неизвестный насильник.
Сейчас устанавливается личность подозреваемого.