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В Уфе возбудили дело на педофила, напавшего на 12-летнюю в подъезде

15 мая 2019, 06:58
Фото: Mkset.ru
Инцидент произошел в минувший понедельник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Напомним, 13 мая в следственный отдел поступило сообщение о нападении неустановленного мужчины на 12-летнюю девочку, которое было совершено днем в лифте многоэтажки около остановки «Спортивная».

Между тем, следователи рассказали картину произошедшего. Преступнику, к счастью, не удалось воплотить задуманное до конца. Ему помешали соседи, которые откликнулись на крики школьницы. Напомним, девочка шла после уроков домой, когда на нее напал неизвестный насильник.

Сейчас устанавливается личность подозреваемого.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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