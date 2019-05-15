В Уфе возбудили дело на педофила, напавшего на 12-летнюю в подъезде

Между тем, следователи рассказали картину произошедшего. Преступнику, к счастью, не удалось воплотить задуманное до конца. Ему помешали соседи, которые откликнулись на крики школьницы. Напомним, девочка шла после уроков домой, когда на нее напал неизвестный насильник.