В Уфе начали неорганизованную голодовку за отставку Рустэма Хамитова

Другими словами, люди затеяли голодовку и требуют отставки Хамитова, точнее, присоединились к этим требованиям, рассказывая о своих личных проблемах и бедах. И складывается очень сильное впечатление, что эти люди стали жертвой – каждая отдельно – второй раз. Сначала у них в жизни случилось что-то. А теперь их вовлекли в голодовку, обнадежив тем, что если они добьются своей цели, то их личные проблемы тут же решатся.