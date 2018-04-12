В Уфе сгорел двухэтажный дом

В Уфе этой ночью произошел пожар в брусчатом двухэтажном доме № 6 на ул. Льва Толстого.

Возгорание произошло примерно в 4 часа ночи. Основной очаг возгорания был ликвидирован примерно в 8 часов утра.

Загоревшийся дом находится в Орджоникидзевском районе Уфы, недалеко от Колхозного рынка.

Для ликвидации пожара понадобилось семь единиц пожарной техники. Предварительная причина возгорания - костер, который зажгли люди без определенного места жительства. Так утверждают местные жители.

На место происшествия немедленно прибыли два экипажа скорой помощи, но к счастью пострадавших не оказалось. Сотрудниками полиции была перекрыта дорога, проходящая возле горевшего барака.

Разгоревшийся пожар охватил огнем рядом растущие деревья, горелые ветки падали рядом со спасателями. Угольки из-за сильного ветра долетали до соседнего дома, вызывая опасность образования нового очага возгорания.

Со слов очевидцев, ночью, в брошенном доме раздался хлопок, после которого из первого этажа был виден дым и огонь. Один из очевидцев видел, как от горевшего дома двое бомжей тащили контуженного тем самым хлопком товарища.

Позже выяснилось, что этот брусчатый нежилой дом был для бомжей удобным убежищем, в котором они справляли свои нужды, распивали спиртные напитки.

Вокруг дома повсюду валяются пустые пузырьки от антисептического спиртового раствора, по простому "фанфурики".